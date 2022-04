Maar liefst 99 procent van alle mensen op aarde ademt lucht in die te veel verontreinigde stoffen bevat, staat in een rapport van wereldgezondheidsorganisatie WHO. De slechte luchtkwaliteit veroorzaakt jaarlijks miljoenen doden. Bijna overal hebben mensen te maken met vervuilde lucht, maar de problemen zijn het grootst in armere landen.

"Bijna de hele wereldbevolking (99 procent) ademt lucht in die de luchtkwaliteitslimieten van de WHO overschrijdt en een bedreiging vormt voor de gezondheid", aldus de WHO. In haar vorige rapport van vier jaar geleden bleek ruim 90 procent van de wereldbevolking hiermee te maken te hebben.

Door wereldwijde reisbeperkingen vanwege de coronapandemie verbeterde de luchtkwaliteit volgens de VN-organisatie vorig jaar slechts tijdelijk en blijft het probleem enorm. "Na een pandemie te hebben overleefd, is het onaanvaardbaar om nog steeds zeven miljoen vermijdbare sterfgevallen en talloze vermijdbare verloren jaren van goede gezondheid te hebben als gevolg van luchtvervuiling", zegt Maria Neira van de WHO.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie zijn de bevindingen alarmerend en benadrukken ze het belang van het snel terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. "Hoge prijzen voor fossiele brandstoffen, energiezekerheid en de urgentie om de dubbele gezondheidsuitdagingen van luchtvervuiling en klimaatverandering aan te pakken, onderstrepen de dringende noodzaak om sneller te evolueren naar een wereld die veel minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen", zegt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Uit de nieuwe cijfers komt naar voren dat armere landen vooral kampen met fijnstofvervuiling, terwijl de meeste steden last hebben van stikstofdioxide. De studie is gebaseerd op luchtkwaliteitsgegevens van meer dan zesduizend steden en dorpen in 117 landen.