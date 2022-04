Een referendum over het lhbtiq+beleid in Hongarije is niet bindend, omdat minder dan de helft van de kiezers is komen opdagen. Hongaren konden zondag hun mening geven over de 'promotie' van geslachtsveranderingen onder kinderen en over de vraag of scholen les mogen geven over seksuele geaardheid zonder toestemming van de ouders.

Premier Viktor Orbán had het referendum opgezet na internationale kritiek op een omstreden wet die kinderen moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Hoewel de opkomst laag was, lijken veel Hongaren Orbán te steunen. Meer dan 90 procent van de kiezers die wel kwamen opdagen, stemde in lijn met het regeringsbeleid.

Orbán, sinds 2010 premier, ziet zichzelf als een verdediger van christelijke en traditionele waarden. Hij noemde het referendum vorig jaar onderdeel van een "ideologische oorlog" met de Europese Unie.

Het referendum vond plaats op dezelfde dag als de parlementsverkiezingen. Die is opnieuw gewonnen door Orbáns partij Fidesz. De regeringspartij behoudt haar tweederdemeerderheid in het parlement. Oppositieleider Peter Marki-Zay, onder wie zes andere oppositiepartijen zich hadden geschaard, heeft zijn verlies toegegeven.