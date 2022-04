Alle partijen die in het parlement van Sri Lanka zitten, zijn door president Gotabaya Rajapaksa gevraagd om minstens één ministerspost op zich te nemen. Maandag stapte het volledige kabinet op, uit onvrede met de manier waarop de ernstige economische crisis in het land wordt aangepakt.

President Rajapaksa hoopt zo op meer eensgezindheid en steun voor wetsvoorstellen. In het parlement van Sri Lanka, dat 225 zetels telt, zijn momenteel vijftien partijen vertegenwoordigd. Negen daarvan hebben slechts één zetel. Coalitiepartij SLPFA is met 145 zetels verreweg de grootste. De SJB is met 54 zetels de grootste oppositiepartij.

Door een gebrek aan buitenlandse betaalmiddelen heeft Sri Lanka steeds meer moeite om de import van producten te betalen. Daarnaast kampt het land met hoge inflatie en een enorme staatschuld. De crisis zorgt voor een tekort aan onder meer brandstof, stroom en levensmiddelen.

Sinds vrijdag geldt in het land de noodtoestand, inclusief een avondklok. Toch vonden er afgelopen weekend grootschalige protesten plaats, waarbij demonstranten hard in botsing kwamen met de politie.

De demonstranten eisen onder meer het vertrek van president Rajapaksa en diens broer Mahinda. Laatstgenoemde is als premier de enige van het kabinet die niet is opgestapt.