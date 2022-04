De hoogste leider van Hongkong, Carrie Lam, stelt zich niet kandidaat voor een tweede ambtstermijn. "Op 30 juni beëindig ik mijn vijfjarige ambtstermijn als chief executive en sluit ik officieel mijn 42-jarige carrière binnen de overheid af", zei ze maandag tegen de pers.

Onder Lam is de invloed van de Chinese regering uit Peking op Hongkong sterk vergroot. De afgelopen jaren gingen veel inwoners van de stad de straat op om daar tegen te demonstreren. Het maakte Lam erg impopulair onder een groot deel van de bevolking.

Haar aftreden was zelfs een van de eisen van de demonstranten, die in 2019 het leven in de miljoenenstad tijdelijk hevig ontregelden. Sindsdien zijn veel politieke vrijheden in Hongkong ingeperkt en zijn diverse vooraanstaande leden van de oppositie gearresteerd en veroordeeld, terwijl anderen in ballingschap zijn gegaan.

Lam stelde in februari de aanvankelijk voor 27 maart geplande benoeming van de nieuwe 'chief executive' in de stad uit. Zij deed dat tijdens een ernstige uitbraak van omikron, die ertoe heeft geleid dat Hongkong kampt met overvolle ziekenhuizen en mortuaria. Het is de ergste uitbraak van corona in de stad sinds het begin van de pandemie. Relatief veel ouderen in Hongkong zijn niet gevaccineerd.

De benoeming door een 1.500-koppig, sterk pro-Peking georiënteerde kiescommissie staat gepland voor 8 mei. De kans bestaat dat de op een na hoogste bestuurder van Hongkong, John Lee, zich kandidaat zal stellen voor de functie. Hij was de veiligheidschef in de stad tijdens de massale demonstraties.