Aleksandar Vucic, de huidige president van Servië, claimt een ruime overwinning te hebben behaald bij de presidentsverkiezingen in zijn land. De overwinning zou de weg vrijmaken voor een nieuwe termijn als leider van zijn land. Vucic is sinds 2017 president van Servië en was tussen 2014 en 2017 ook al drie jaar premier van het land.

Zondagavond zei de president in een televisietoespraak dat hij ruim twee miljoen stemmen heeft gekregen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Daardoor komt hij volgens eigen zeggen uit op ongeveer 60 procent van de stemmen, wat een tweede ronde overbodig zou maken.

De claim wordt bevestigd door de onafhankelijke organisatie Centrum voor Vrije Verkiezingen en Democratie (CeSID). Op basis van een voorlopige telling stelt die dat Vucic 59 procent van de stemmen zou hebben gewonnen.

Maandag wordt de officiële uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. De inwoners van Servië gingen zondag niet alleen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen, maar ze brachten ook hun stem uit voor het parlement. Opiniepeilingen voorafgaand aan de stembusgang voorspelden dat de centrumrechtse partij van president Vucic ook in het parlement zijn meerderheid zal behouden.