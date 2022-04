Bij een schietpartij in de Californische hoofdstad Sacramento in de Verenigde Staten zijn zes mensen om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond. Over de precieze toedracht is nog niets bekend. De schietpartij was vlak bij het Capitool, het parlementsgebouw van Californië.

De schietpartij vond volgens plaatselijke media plaats na een vechtpartij in een bar in het centrum van de stad.

Op een video op Twitter is het geluid van snel geweervuur ​​op de achtergrond te horen. Ook is te zien dat meerdere ambulances ter plaatse zijn, schrijft persbureau AP.

36 Zes doden bij schietpartij in hoofdstad Californië

De politie heeft weinig informatie vrijgegeven over het voorval. Een grote politiemacht is aanwezig op de plaats delict, schrijft de politie van Sacramento op Twitter. Mensen is gevraagd de omgeving te verlaten.