In Brazilië zijn zeker veertien mensen omgekomen door modderstromen die het gevolg waren van hevige regenval. De slachtoffers vielen in steden aan de zuidkust en in het gebied Baixada Fluminense in de deelstaat Rio de Janeiro, meldt de Braziliaanse overheid.

Reddingswerkers in de getroffen gebieden kregen de afgelopen 24 uur 850 oproepen en konden 144 mensen veiligheid brengen, aldus staatsautoriteiten.

Rio de Janeiro is de afgelopen weken geteisterd door guur weer. Aardverschuivingen en overstromingen kostten in februari het leven aan ongeveer 240 mensen in het Petropolis-gebied, in de heuvels boven Rio de Janeiro.

In een dag viel net zoveel regen als normaal in een half jaar

In één dag viel in de toeristische kustplaats Paraty 322 millimeter regen, dat is evenveel als gemiddeld in een half jaar valt. In de stad is de noodtoestand afgekondigd omdat meer regen is voorspeld.

"We hebben meer dan zeventig dakloze gezinnen. We zorgen voor onderkomens en huren kamers voor deze mensen", vertelde Luciano Vidal, de burgemeester van Paraty, aan Reuters. Volgens Vidal zijn zeven mensen in zijn stad omgekomen.

In het nabijgelegen Angra dos Reis, ook een toeristische bestemming die getroffen werd door hevige regenval, stierven minstens zes mensen, zo bleek uit de laatste cijfers van de staat.