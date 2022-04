In Libanon zijn donderdag twee Nederlanders opgepakt op verdenking van drugshandel, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zaterdag. De mannen van 60 jaar en 41 jaar zijn op verzoek van het OM aangehouden. Ze werden internationaal gezocht. Volgens De Telegraaf en Het Parool zou een van hen de bekende Nederlandse crimineel Mink K. zijn.

Volgens justitie zijn beide mannen vermoedelijk betrokken bij grootschalige internationale drugshandel. Zo zouden ze betrokken zijn geweest bij transporten van honderden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika. Ze worden in verband gebracht met partijen drugs die zijn onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Het OM kwam het tweetal op het spoor dankzij onderschepte PGP-berichten, die verstuurd werden via berichtendienst Sky ECC. Opsporingsdiensten wisten deze cryptocommunicatiedienst, die veel gebruikt wordt door criminelen om onderling versleutelde berichten te sturen, begin vorig jaar te kraken.

De mannen konden worden aangehouden in nauwe samenwerking met de Landelijke Recherche en de Libanese autoriteiten, meldt het OM. Libanon is om uitlevering van beide verdachten gevraagd. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.

K. bekend figuur in Nederlandse onderwereld

De zestigjarige K. is al lang een bekende figuur in de Nederlandse onderwereld. Hij zat eerder een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit in Libanon, nadat hij in 2011 in dat land werd opgepakt met een partij van 53 kilo cocaïne.

Samen met een medeverdachte werd hij in 2005 gearresteerd voor de moord op de Alkmaarse drugshandelaar Jaap van der Heiden in 1993. In 2007 werd hij na een slepende rechtszaak vrijgesproken.

K. sloot in 1998 een deal met de toenmalige Amsterdamse officier van justitie Fred Teeven. Die hoopte met hulp van informant K. informatie te achterhalen over de zogeheten IRT-affaire.

K. is ook opgeroepen als getuige in het hoger beroep tegen Willem Holleeder, maar heeft zich tot nu toe niet laten zien.