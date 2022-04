Israëlische militairen hebben vrijdagavond drie Palestijnen doodgeschoten in de buurt van Jenin, op de Westelijke Jordaanoever. Ze wilden volgens Israël een terreuraanslag plegen. Eerder deze week werden ook al Palestijnen doodgeschoten door het Israëlische leger.

Vier Israëlische militairen raakten gewond, van wie één ernstig.

Volgens de inlichtingendienst Shin Bet waren de drie verantwoordelijk voor een terreuraanslag in de stad Tulkarm, eveneens op de Westelijke Jordaanoever. Ze zouden daarna een nieuwe grote aanslag hebben voorbereid.

Volgens Israëlische media werden de drie gedood in een vuurgevecht dat uitbrak na een achtervolging. Palestijnse media berichten echter dat de Israëlische militairen eenzijdig het vuur openden nadat ze de auto hadden omsingeld. Ook zouden de militairen ambulances hebben tegengehouden.

Donderdag schoot het leger in Jenin een 17-jarige en een 23-jarige Palestijn dood. Zij werden verdacht van betrokkenheid bij aanvallen in Israël. Een 15-jarige jongen raakte gewond.

Elf doden door golf van geweld

Er is sprake van een golf van geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden. Bij aanslagen werden in de afgelopen weken elf Israëliërs gedood. Israël deed daarna een reeks invallen op de Westelijke Jordaanoever, waarbij tientallen Palestijnen werden opgepakt.

Israël bezette de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in 1967. De Palestijnen willen in die gebieden een onafhankelijke staat vestigen, maar besprekingen daarover liggen in de ijskast. In de vastenmaand ramadan, die zaterdag begint, laait traditioneel het geweld in de bezette gebieden op.