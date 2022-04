Ghislaine Maxwell, de vertrouwelinge van de schatrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, krijgt geen nieuw proces. Dat oordeel kwam van de rechter in New York. Het proces waarin Maxwell eind vorig jaar schuldig werd bevonden aan onder meer seksueel misbruik is volgens de rechtbank eerlijk verlopen.

De advocaten van Maxwell hadden om een nieuw proces gevraagd, omdat een van de juryleden misleidende antwoorden zou hebben gegeven tijdens de selectie van de jury. Hij had verzwegen dat hijzelf slachtoffer was van seksueel misbruik. De rechter stelde vrijdag dat dit weliswaar "onfortuinlijk" was, maar dat hij dit niet met opzet had gedaan. Ook was het jurylid volgens de rechter niet bevooroordeeld jegens Maxwell.

De zestigjarige Maxwell werd in december schuldig bevonden aan seksueel misbruik en het ronselen van jonge vrouwen om misbruikt te worden door haar vriend Epstein. Nu Maxwells verzoek is afgewezen, hoort ze waarschijnlijk in juni welke straf ze krijgt. Die kan oplopen tot 65 jaar gevangenis.