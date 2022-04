Hongarije gaat zondag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De partij van zittend premier Viktor Orbán gaat aan de leiding in de peilingen. De oppositie heeft gezamenlijk Péter Márki-Zay naar voren geschoven als belangrijkste uitdager. Dit moet je weten over de verkiezingsstrijd.

Orbán is omstreden, maar nog altijd populair bij zijn trouwe achterban. Hij is sinds 2010 al premier, en hoopt met de hulp van conservatieve Hongaren voor de vijfde keer keer een kabinet te mogen vormen. Politieke bijeenkomsten waar hij spreekt, worden standaard bezocht door tienduizenden enthousiaste aanhangers.

Onder Orbán kwam Hongarije vaak in botsing met de Europese Unie. Zo weigerde het land mee te werken aan de verdeling van Syrische vluchtelingen vanaf 2015. Ook werden onder Orbáns leiding wetten aangenomen die de lhbtiq+-gemeenschap benadeelden. Zo werd vorig jaar een wet ingevoerd die het 'promoten' van homoseksualiteit en het veranderen van sekse verbiedt.

Bij de vorige verkiezingen werd de Fidesz-partij van Orbán net als voorgaande verkiezingen veruit de grootste. Van de 199 zetels in het parlement veroverde de partij er 116 in 2018. In samenwerking met de christendemocratische KDNP (zeventien zetels) werd een kabinet gevormd. Daarmee werd Orbán voor de vierde keer premier van Hongarije. De coalitie had met twee derde van de zetels een absolute meerderheid.

Geen enkele andere partij kwam ook maar in de buurt van Fidesz. De tweede partij werd Jobbik, met 26 zetels. Die partij viel echter uiteen door interne conflicten, waardoor er momenteel geen enkele oppositiepartij meer dan zeventien zetels heeft.

De oppositie heeft dit keer de handen ineen geslagen om Orbán van de troon te stoten. Zes oppositiepartijen doen gezamenlijk mee onder de naam 'Verenigd voor Hongarije'. Ze worden geleid door Péter Márki-Zay, de burgemeester van de zuidelijke stad Hódmezovásárhely.

De 49-jarige Márki-Zay is geregistreerd als onafhankelijk politicus en omschrijft zichzelf als een rechts-conservatieve christen en een "teleurgestelde oud-aanhanger van Fidesz". De oppositiepartijen hopen dat Márki-Zay het alternatief kan zijn voor Hongaren die niet (meer) op Orbán willen stemmen.

Péter Márki-Zay hoopt namens de gezamenlijke oppositie Viktor Orbán af te lossen als premier van Hongarije. Péter Márki-Zay hoopt namens de gezamenlijke oppositie Viktor Orbán af te lossen als premier van Hongarije. Foto: EPA

In de peilingen ontlopen Fidesz en het oppositieblok elkaar niet veel. Het afgelopen jaar stond het oppositieblok zelfs enkele keren iets hoger. Sinds eind 2021 lijkt Fidesz echter aan een opmars bezig. Omdat er ook een hoop kiezers zijn die hun keuze nog niet hebben gemaakt, zijn de peilingen enigszins vertekend.

Volgens een peiling van het Nézopont Institute, dat nauwe banden heeft met de regering, kan Fidesz rekenen op zo'n 49 procent van de stemmen, precies wat de partij bij de vorige verkiezingen behaalde. Het oppositieblok blijft steken op ongeveer 41 procent.

In andere peilingen is het verschil veel kleiner. Volgens een onderzoek van de onafhankelijke krant Népszava ziet een meerderheid van 42 procent van de Hongaren de verenigde oppositie het liefst aan de macht. Fidesz moet het doen met 39 procent.

De oppositie beschuldigt de regering ervan haar campagne dwars te zitten. Zo zouden Orbán en Fidesz veel meer zendtijd krijgen op de televisie. Ook zouden de meeste kranten op de hand zijn van de huidige regeringspartij.

Daarnaast laat Fidesz geen gelegenheid onbenut om Márki-Zay en de oppositie zwart te maken. Zo wordt de oppositieleider gelinkt aan corrupte politici. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij meer asielzoekers naar Hongarije wil halen en de pensioenen van Hongaren wil afpakken.

Een verkiezingsposter van Fidesz, met de tekst "Geen achteruitgang, laten we voorwaarts gaan". Een verkiezingsposter van Fidesz, met de tekst "Geen achteruitgang, laten we voorwaarts gaan". Foto: Getty Images

De oorlog in Oekraïne is een belangrijk thema in de verkiezingen. Hongarije is een buurland van Oekraïne en zag sinds de Russische invasie veel Oekraïense vluchtelingen toestromen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties heeft Hongarije al zo'n 375.000 Oekraïense vluchtelingen opgenomen.

Orbán heeft de invasie van Rusland niet in dezelfde harde termen veroordeeld als de rest van Europa. Dat wordt hem kwalijk genomen door de oppositie, die hem ervan beschuldigt een vriend of zelfs het schoothondje van de Russische president Vladimir Poetin te zijn.

Orbán kan op krediet rekenen bij pro-Russische kiezers, die hem prijzen dat hij Hongarije niet direct bij de oorlog betrokken laat raken. Maar zijn goede band met Poetin zorgt voor een lastige spagaat - een die hem in een onzekerdere positie brengt dan ooit tevoren.