Turkije gaat een zaak waarin 26 verdachten terechtstaan voor betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi overdragen aan Saoedi-Arabië. Dat heeft de Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP.

Het Turkse openbaar ministerie verzocht Turkije donderdag namens Saoedi-Arabië om de zaak over te hevelen naar de Saoedi's, mogelijk om details over de moord op Khashoggi te verdoezelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman achter de moord op de journalist zit.

De rechters die de zaak behandelen hebben het verzoek niet beoordeeld, maar lieten dit aan de minister van Justitie. Die besloot vrijdag gehoor te geven aan het verzoek van Riyad. Volgens hem zal de overdracht van de zaak "de Turkse rechtsbevoegdheid niet aantasten".

Het besluit is genomen op een moment dat Turkije en Saoedi-Arabië de diplomatieke banden aanhalen, schrijft AP. De overdracht kan weleens de oplossing zijn in een conflict dat onderdeel is van een reeks ruzies tussen Ankara en Riyad.

Een van die ruzies draait bijvoorbeeld om een meningsverschil over de protesten tijdens de Arabische lente in 2011, schrijft het persbureau. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan steunde opstandige moslims tijdens deze protestbewegingen, terwijl Saoedi-Arabië deze beweging vooral als gevaar voor de eigen autocratische regering zag.

'Mensenrechten mogen geen onderdeel van politieke onderhandelingen zijn'

Amnesty International riep Turkije donderdag op om de verdachten zelf te vervolgen. "Mensenrechten zouden geen onderdeel van politieke onderhandelingen mogen zijn. Een moord mag niet in de doofpot worden gestopt om de relaties tussen twee landen te verbeteren", zo stelde de mensenrechtenorganisatie.

Minister Bozdag heeft gezegd de uitspraak in de Saoedische rechtszaak te zullen evalueren. Als de uitkomst naar tevredenheid van de Turken is, leggen zij zich daarbij neer. Als de verdachten worden vrijgesproken, zal de rechtszaak in Turkije worden vervolgd.

Amnesty zegt geen vertrouwen te hebben in het Saoedische rechtssysteem. "Als deze zaak aan Saoedi-Arabië wordt overgedragen, volgt er het zoveelste schijnproces waarin de verantwoordelijken niet ter verantwoording worden geroepen."

De moord op Khashoggi, die voor de Amerikaanse krant The Washington Post werkte en kritisch over Saoedi-Arabië schreef, vond in oktober 2018 plaats op het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Vijf Saoedi's werden eerder in eigen land ter dood veroordeeld voor hun vermeende betrokkenheid. Dat gebeurde tijdens een geheime rechtszaak, die internationaal als een showproces werd gezien. Hun straffen werden op verzoek van de nabestaanden van Khashoggi omgezet in celstraffen van twintig jaar.