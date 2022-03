De Israëlische politie wordt versterkt met duizend militairen, nadat er binnen een week tijd bij drie aanslagen elf mensen in het land zijn omgekomen. Een woordvoerder van defensieminister Benny Gantz meldt woensdag dat het besluit is genomen om de veiligheidssituatie in het land te verbeteren.

Het Duitse persbureau DPA meldt dat het om de bloedigste week in zestien jaar gaat. In april 2006 kwamen bij een zelfmoordaanslag in Tel Aviv ook elf mensen om het leven.

Dinsdagavond opende een gewapende Palestijn het vuur op voorbijgangers in Bnei Brak, een orthodox-joodse stad nabij Tel Aviv. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Naast twee Israëlische burgers en een politieman zijn daarbij twee Oekraïense immigranten gedood, liet de Oekraïense ambassade aan Israëlische media weten. Beide mannen verbleven al diverse jaren in het land.

Vier Israëli's werden een week geleden gedood toen een man met een mes op hen instak in de woestijnstad Beer Sheva. Twee politieagenten stierven zondag bij een schietpartij in de kustplaats Hadera.

De beide aanvallen werden uitgevoerd door Israëlische Arabieren die de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) steunden.