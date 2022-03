Nog 1.191 mensen wachten in Afghanistan om overgebracht te worden naar Nederland. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Sinds de evacuatie in augustus zijn nog 1.239 mensen uit Afghanistan overgekomen.

Onder de achterblijvers in Afghanistan bevinden zich tweehonderd mensen met de Nederlandse nationaliteit of met een Nederlandse verblijfstitel en hun gezinsleden.

Naast zij die in Afghanistan wachten op evacuatie zijn er ook 330 mensen die in een ander land in afwachting zijn op doorreis naar Nederland. De afgelopen maanden kwamen Afghanen vooral via Pakistan en Qatar naar Nederland.

In augustus vorig jaar werden westerse landen verrast door de snelle inname van Kaboel door de Taliban. Daarom werd in allerijl een groots opgezette internationale evacuatie uitgevoerd onder leiding van de Verenigde Staten. in tien dagen zijn toen 1860 mensen overgevlogen naar Nederland.

Onder de Afghanen die in Nederland zijn aangekomen zijn 45 minderjarigen. Het kabinet acht het "van het grootste belang" deze kinderen te herenigen met hun families en zal de overbrenging van 217 achtergebleven familieleden faciliteren.

Het kabinet laat ook weten dat naast de mensen op de eigen evacuatie-lijst op verzoek van de Europese Unie nog een 25 Afghanen worden opgenomen die werkten de rechterlijke macht als journalist of mensenrechtenverdediger.

Paspoortuitgifte in Afghanstan verloopt steeds beter

Na de machtsovername door de Taliban werd het veel moeilijker om mensen uit Afghanistan te evacueren. Dat kwam onder meer omdat vliegveld van Kaboel vaak niet open was en er nog maar een paar maatschappijen op de Afghaanse hoofdstad vlogen.

Verder was het voor Afghanen in Kaboel lange tijd vrijwel onmogelijk aan reispapieren te komen, nadat eind december vorig jaar een bomaanslag was gepleegd op het paspoortkantoor. Maar volgens het kabinet is dat sinds februari weer geopend, in 17 andere provincies zijn ze altijd open gebleven. "In de praktijk lukt het steeds meer personen die voor overbrenging in aanmerking komen om een paspoort voor zichzelf en hun gezinsleden te verkrijgen," aldus het kabinet.

Reizen via buurlanden was de afgelopen maanden voor mensen die geen paspoorten hadden vrijwel onmogelijk, en wordt door Nederland afgeraden. Wel werd in november vorig jaar door Pakistan aan westerse landen eenmalig en bij uitzondering de mogelijkheid geboden om lijsten in te dienen voor Afghanen zonder reispapieren. Nederland wist op die manier in februari ruim driehonderd mensen via Pakistaans grondgebied te evacueren.

Het kabinet acht het "moeilijk te voorspellen" wanneer de overbrenging van Afghanen naar Nederland is afgerond.