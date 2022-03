Jaarlijks ongeveer 121 miljoen zwangerschappen zijn wereldwijd ongepland, blijkt uit onderzoek dat de Verenigde Naties (VN) donderdag hebben gepubliceerd. Dat is bijna de helft van alle zwangerschappen.

Het VN-bureau UNFPA, dat gaat over seksuele gezondheid en reproductie, noemt het aantal schokkend. Volgens UNFPA-directeur Natalia Kanem bewijst het dat de bescherming van vrouwenrechten wereldwijd faalt.

Ongeveer 60 procent van de ongeplande zwangerschappen eindigt volgens de VN in abortus. Van die abortussen zou 45 procent onveilig verlopen. Onveilige abortussen leiden tot 5 tot 13 procent van de moedersterfte.

De VN verwacht dat conflicten zoals de oorlog in Oekraïne zullen leiden tot nog meer ongeplande zwangerschappen. De toegang tot anticonceptie neemt volgens het samenwerkingsverband van ruim tweehonderd landen tijdens conflictsituaties af en seksueel geweld juist toe.

Andere onderzoeken zouden aantonen dat ruim 20 procent van de vrouwen en meisjes die zijn gevlucht tijdens conflictsituaties te maken hebben met seksueel geweld. De VN stelt dat anticonceptie en seksuele gezondheidszorg tijdens conflictsituaties levens redden.

Weinig onbedoelde (tiener)zwangerschappen in Nederland

Nederland had volgens het RIVM in 2020 het laagste abortuscijfer van Europa. Ook was het aantal zwangerschappen onder tieners laag.

De moedersterfte in Nederland is volgens het VN-onderzoek relatief laag, met 5 doden per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Sierra Leone sterven 1.120 moeders per 100.000 inwoners.

Opvallend is dat de VN geen gegevens heeft over het aandeel geboortes in Nederland tussen 2014 en 2020 waarbij geschoold medisch personeel aanwezig was.

Volgens de Rijksoverheid is één op de vijf vrouwen in Nederland ooit onbedoeld zwanger geweest. 68 procent van deze zwangerschappen was ook ongewenst.