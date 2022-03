Bij een schietpartij in een buitenstad van Tel Aviv zijn dinsdag zeker vijf mensen overleden, zeggen Israëlische hulpverleners. Onder de doden zou ook de schutter zijn.

Op beelden op sociale media is te zien dat een in het zwart geklede man op meerdere mensen schoot in een woonwijk in Bnei Brak, een orthodox-joodse stad net buiten Tel Aviv. Hij schoot op wandelaars op straat en op mensen die op hun balkon stonden. Ook een persoon in een auto werd beschoten.

Het is niet duidelijk of de man alleen handelde. De schutter was volgens Israëlische media een 27-jarige Palestijn van de Westelijke Jordaanoever.

Het is de derde aanslag in Israël in een week tijd. Vorige week kwamen vier mensen om het leven bij een aanval met een mes en een auto in Beersheba, in het zuiden van Israël. De dader, een sympathisant van de terroristische groep Islamitische Staat (IS), werd doodgeschoten.

Zondag werden twee Israëlische agenten in de noordelijke stad Hadera doodgeschoten. De twee aanvallers, Israëlische staatsburgers van Arabische afkomst, werden door agenten gedood. IS zei ook hiervoor verantwoordelijk te zijn.