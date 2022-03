De delegaties van Rusland en Oekraïne blijven niet in Istanboel voor een tweede dag van vredesonderhandelingen, maakte het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag bekend nadat volgens Turkije flinke vooruitgang was geboekt. Eerder was sprake van meerdere dagen van overleg, maar de vier uur durende onderhandelingen leverden blijkbaar meer op dan waarnemers hadden verwacht.

De Russische onderhandelaar Vladimir Medinsky zei na de "betekenisvolle en constructieve discussie" dat de Oekraïense voorstellen worden voorgelegd aan president Vladimir Poetin.

Die houden onder meer in dat landen als Turkije, Polen, Canada en Israël via de VN-Veiligheidsraad een rol kunnen spelen bij het leveren van veiligheidsgaranties aan Oekraïne als het afziet van NAVO-lidmaatschap en een neutrale status aanneemt. Lidmaatschap van de Europese Unie zou wel een optie moeten blijven.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

In een later stadium kunnen de presidenten en buitenlandministers van beide landen bijeenkomen met het oog op een eventueel vredesakkoord, zei Medinsky. "Als er een compromis wordt gesloten, komt de mogelijkheid om vrede te sluiten veel dichterbij." Volgens de onderhandelaar is Rusland bereid om politieke en militaire "stappen te zetten om het conflict te de-escaleren".

Dinsdag werd kort na het einde van de onderhandeling al een besluit bekendgemaakt. Het Russische ministerie van Defensie liet weten de militaire actie rond de hoofdstad Kyiv en de noordelijke stad Chernihiv drastisch te gaan verminderen. Dat moet het wederzijdse vertrouwen een impuls geven en de basis leggen voor verdere onderhandelingen.