De Britse politie deelt twintig boetes uit voor het overtreden van de coronaregels in het onderzoek naar de feestjes in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Een woordvoerder van de minister-president laat dinsdag weten dat Johnson zelf geen boete heeft gekregen.

De politie zegt niet wie de boetes hebben gekregen en op welke gebeurtenissen die betrekking hebben. De hoogte van de boetes is evenmin bekendgemaakt. Voor het deelnemen aan een bijeenkomst met meer dan vijftien mensen stond op het moment van de feestjes een boete van 800 pond (omgerekend ruim 950 euro). Ontvangers hebben 28 dagen de tijd om de boete te betalen. Ze kunnen de geldstraf ook aanvechten.

Het onderzoek naar 'partygate' gaat ondertussen door. De politie zegt momenteel twaalf bijeenkomsten in de ambtswoning van de premier in Londen te onderzoeken. Ook laat de politie weten dat ze nog een "aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal" in bezit heeft.

Eerder deze maand zijn agenten begonnen met het verhoren van belangrijke getuigen. Daarvoor bekeken de rechercheurs de antwoorden op vragenlijsten die meer dan honderd mensen, onder wie Johnson, moesten invullen.

Uit eerder onderzoek bleek dat de regering in coronatijd meerdere feestjes had georganiseerd. Johnson was daar zelf meerdere malen bij aanwezig.

De premier heeft herhaaldelijk gezegd er zeker van te zijn dat er geen regels werden overtreden en dat het om werkbijeenkomsten ging. De kwestie rond de borrels tijdens de lockdown leidde tot veel ophef in het Verenigd Koninkrijk. De oppositie en een deel van zijn eigen partij willen dat Johnson opstapt.