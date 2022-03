De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is maandag voor onderzoek naar het legerziekenhuis in Brasilia gebracht, meldt persbureau Reuters. Hij had "last van zijn buik" maar "maakt het goed", zei zijn minister van Communicatie Fabio Faria.

Faria zei dat de president zich onwel voelde en buikpijn had. Hij ging naar het ziekenhuis voor onderzoek omdat hij een geschiedenis heeft van darmproblemen. Bolsonaro blijft maandagnacht in het ziekenhuis ter observatie.

Bolsonaro werd in januari ook opgenomen met een darmverstopping. Die werd verholpen en hij hoefde niet te worden geopereerd. De verstopping was de laatste complicatie van een messteek in zijn maag tijdens de verkiezingscampagne van 2018.

Sindsdien heeft hij zes operaties ondergaan als gevolg van de steekpartij en om een hernia in het gewonde gebied te corrigeren. In juli vorig jaar werd Bolsonaro na elf dagen hikken in het ziekenhuis opgenomen met hevige buikpijnen. Ook die zouden behandeld zijn zonder dat een operatie nodig was.

Bolsonaro voert campagne voor herverkiezing in oktober. Hij werd verwacht bij een politieke bijeenkomst van de Republikeinse Partij maar ging in plaats daarvan naar het ziekenhuis.