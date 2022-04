Zondag zijn er verkiezingen in Frankrijk. De vraag is of zittend president Emmanuel Macron zijn plek in het Élysée kan behouden of dat de Fransen toch voor een nieuwe leider gaan. NU.nl zet de grootste kanshebbers op een rij.

Emmanuel Macron

De grootste kanshebber in de recentste peilingen is zittend president Emmanuel Macron. Het lijkt erop dat de 44-jarige president van de partij La République En Marche! (De Republiek In Beweging) zonder al te veel moeite zijn tweede termijn zal veiligstellen. Een belangrijke reden hiervoor is zijn zichtbare aanwezigheid tijdens het bemiddelen van de oorlog in Oekraïne. De keerzijde is dat tegenstanders hem ervan beschuldigen het politieke debat over binnenlandse kwesties te vermijden, schrijft The Guardian.

Toch werd Macron ook al voor de oorlog in Oekraïne steeds populairder. De zware maanden van de 'Gele Hesjes'-protestbeweging - waarin zijn positie regelmatig ter discussie stond - spoelde hij weg met belastinghervormingen en een ruimhartig compensatiebeleid voor gedupeerden van de coronacrisis.

Daarnaast profileert Macron zich graag als 'gematigde' kandidaat. De president kan zich als centrale figuur makkelijk afzetten tegen ultrarechtse kandidaten als Marine Le Pen en Éric Zemmour, en de uitgesproken linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon. De Franse politicoloog Vincent Martigny zei tegen The Financial Times: "Macron is niet per se de beste kandidaat, hij is de enige".

Marine Le Pen

Net als in 2017 lijkt de grootste uitdager van Macron te schuilen in de persoon van Marine Le Pen, dochter en opvolger van Jean-Marie Le Pen. De 53-jarige Le Pen vormde haar anti-immigratiepartij Front National (Nationaal Front) een jaar na de verkiezingsnederlaag van 2017 om tot Rassemblement National (Nationale Rally), in een poging het imago op te schonen. Volgens Le Pen werd haar partij te veel geassocieerd met racisme en antisemitisme.

Toch lijken ook deze verkiezingen een zware kluif te worden. Le Pens belangrijkste thema, de 'islamisering' van Frankrijk, is door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne de afgelopen tijd behoorlijk ondergesneeuwd. Ook haar sceptische benadering van de Europese Unie is minder populair nu de grote thema's zich op het Europese toneel afspelen.

Toch is het Le Pen opnieuw gelukt om een stevige tweede positie in de peilingen vast te houden. Ze laat daarmee haar nieuwe uitdagers op rechts - Éric Zemmour en Valérie Pécresse - achter zich. Bovendien lukte het Le Pen om in de laatste week voor de verkiezingen toch weer dichter naar Macron te kruipen in de peilingen.

Jean-Luc Mélenchon

De zeventigjarige Jean-Luc Mélenchon is een veteraan in de linkse Franse politiek. Zijn partij La France Insoumise (Het Frankrijk dat zich niet onderwerpt) is bij de verkiezingen van dit jaar de grootste kanshebber op links. Hij diende eerder als minister van Beroepsonderwijs en was lid van de Franse senaat. Bij de verkiezingen van 2017 haalde zijn partij bijna 20 procent van de stemmen.

Mélenchon staat in Frankrijk vooral bekend als felle criticus van Macrons economische beleid. Hij is supporter van de Gele Hesjes-beweging, die in 2018 tot massale en soms gewelddadige protesten in Frankrijk leidde. Mélenchon noemt zichzelf volgens France24 de 'anti-Macronkandidaat' met zijn pleidooi voor verlaging van de pensioenleeftijd en een verhoging van het minimumloon.

De vraag blijft of hij met deze thema's een vuist kan maken tegen de partijen van Macron en Le Pen. Tegenstanders verwijten hem onder meer een te milde houding tegenover Vladimir Poetin. Ook zijn eerdere oproepen om NAVO te verlaten, worden stevig bekritiseerd, gezien de huidige Russische dreiging.

Éric Zemmour

Een van de meest opzienbarende kandidaten is de Franse opiniemaker en televisiepersoonlijkheid Éric Zemmour. De 63-jarige stelde zich vorig najaar na uitgebreide verkiezingsgeruchten kandidaat als leider van zijn nieuwe partij Reconquête (Herovering). Hij wist het Franse volk direct te shockeren met opzwepende rally's, die soms zelfs uitliepen op vechtpartijen tussen voor- en tegenstanders.

Zemmour, zoon van Algerijnse ouders, leek zich aanvankelijk vooral tot de kiezersgroep van Le Pen te richten met zijn felle anti-immigratiestandpunten en islamofobe teksten. De controversiële uitlatingen van Zemmour leidden meermaals tot rechtszaken, vanwege onder meer rassendiscriminatie en haatzaaierij. In 2011 werd hij veroordeeld voor rassendiscriminatie.

Na een flitsende start van zijn campagne lijkt Zemmour het toch af te gaan leggen tegen zijn rechtse concurrenten. Een plan voor een ministerie voor remigratie om honderdduizenden immigranten het land uit te zetten, werd zelfs door Le Pen weggezet als "onjuist" en "anti-republikeins".

Valérie Pécresse

Een andere kandidaat die het Macron even lastig leek te maken, is Valérie Pécresse van Les Républicains (De Republikeinen). De 54-jarige leider van de regio Île de France, waar hoofdstad Parijs onder valt, zou de eerste vrouwelijke president kunnen worden. Ze omschreef zich eerder als een combinatie van de Britse oud-premier Margaret Thatcher en de Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel.

Even leek het erop dat Pécresse de grootste uitdager van Macron zou worden. Door zich op een aantal thema's gematigd op te stellen, probeerde ze kiezers aan te spreken in het centrumterritorium van de zittende president. Op 'klassiek rechtse thema's', zoals immigratie en veiligheid, was ze wel meer uitgesproken dan Macron.

Een chaotische campagne en strubbelingen binnen haar partij zaten een echte doorbraak toch in de weg. Daarmee lijkt ook Pécresse te verstikken in het enorme aanbod op rechts.