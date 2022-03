Wie in Duitsland de letter Z toont als symbool van steun aan Rusland, kan binnenkort mogelijk rekenen op een strafrechtelijke vervolging. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag, nadat meerdere deelstaten hadden verklaard over te gaan tot strafbaarstelling.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het gebruik van de letter Z niet verboden is, maar in korte tijd uitgegroeid is tot een pro-Russisch symbool onder aanhangers van de Russische oorlog tegen Oekraïne en binnenkort dus mogelijk tot vervolging kan leiden.

De woordvoerder omschrijft de Russische invasie van Oekraïne als een "criminele daad". Op een persconferentie werd gezegd dat de federale autoriteiten het gebruik van het symbool in de gaten houden en het besluit van de deelstaten verwelkomen.

Vrijdag maakten Nedersaksen en Beieren bekend dat ze het gebruik van het Z-symbool strafbaar stellen. De stad Stuttgart is daar samen met deelstaat Noordrijn-Westfalen en Berlijn ook voorstander van. In Berlijn wees een lokale minister naar het strafwetboek, waarin staat dat het vergoelijken van bepaalde misdrijven kan worden bestraft met drie jaar cel of een boete.