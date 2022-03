De in 2015 vermoorde Russische liberale politicus en Poetin-criticus Boris Nemtsov werd vlak voor zijn liquidatie gevolgd door dezelfde personen die worden verdacht van het vergiftigen van oppositieleider Alexey Navalny. Dat meldt onderzoeksplatform Bellingcat maandag na het bestuderen van onder meer reis- en telefoongegevens.

Bellingcat brengt medewerkers van de Russische geheime dienst FSB in verband met het volgen van de 55-jarige Nemtsov. In 2020 legde het platform een link met de vergiftiging van de inmiddels gedetineerde Navalny.

Het zou in beide gevallen om dezelfde FSB-medewerkers gaan. Ze zouden ook betrokken zijn bij het volgen en vermoorden van andere critici van de Russische overheid.

Nemtsov was vicepremier onder toenmalig president Boris Jeltsin. Hij stond bekend om zijn hervormingsgezinde en marktgeoriënteerde politiek.

Een onbekende schutter zou Nemtsov in februari 2015 met minstens zeven tot acht kogels hebben geraakt, zo lieten medewerkers van het Russische openbaar ministerie destijds weten. Een maand later bekende een verdachte zijn betrokkenheid bij de moord. Hij werd in 2017 met vier anderen schuldig bevonden door een Russische rechtbank.

Navalny werd op 20 augustus 2020 onwel tijdens een binnenlandse vlucht. Na veel getouwtrek met de autoriteiten werd hij naar Duitsland overgebracht.

Daar werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met het Russische zenuwgif novichok, dat ook werd gebruikt bij de vergiftiging van oud-dubbelspion Sergei Skripal en diens dochter in het Britse Salisbury in 2018. Zij en Navalny overleefden de aanslagen.

Rusland ontkent elke vorm van betrokkenheid.