Het Witte Huis is van plan de 700 rijkste Amerikanen voor het eerst een directe belastingaanslag te sturen. Dat blijkt uit informatie die The Washington Post heeft gekregen uit verschillende bronnen met kennis van zaken en uit een regeringsdocument.

Volgens dat stuk zou het wetsvoorstel van president Joe Biden betekenen dat de miljardairs in het land een belastingtarief krijgen opgelegd van minimaal 20 procent. Dat gaat gelden voor huishoudens die jaarlijks goed zijn voor meer dan 100 miljoen dollar aan inkomsten.

Biden, die het plan maandag zal presenteren als onderdeel voor de begroting 2023, is al langer voorstander van het zwaarder belasten van de superrijken. Tot dusver is dat nooit gelukt.

In het regeringsdocument staat dat "dit minimumtarief ervoor zal zorgen dat de rijkste Amerikanen niet langer een lager belastingtarief betalen dan leraren en brandweerlieden".

Het Amerikaanse federale tekort kwam in het fiscale jaar 2021 neer op bijna 2,8 biljoen dollar. De nieuwe begroting zou het tekort de komende tien jaar met 1,3 biljoen dollar verminderen.

De lancering van het plan wordt vergezeld door signalen dat de vastgelopen onderhandelingen tussen de regering en de dwarsliggende Democratische senator Joe Manchin over economische onderwerpen misschien weer op gang zijn gekomen. Het is echter onduidelijk of Manchin en zijn Democratische collega Kyrsten Sinema zullen instemmen met het belastingvoorstel. Van Republikeinen is geen enkele steun te verwachten.