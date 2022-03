De brand in twee olietanks bij de Saoedische stad Djedda is geblust, meldt de staatstelevisie. De brand ontstond nadat Houthi-rebellen uit Jemen vrijdag raketten hadden afgeschoten op een complex van het staatsoliebedrijf Aramco.

Het getroffen complex van Aramco ligt op zo'n 10 kilometer afstand van het racecircuit van Djedda. De Formule 1-race van zondag gaat daar wel door, besloten de leiding van de Formule 1 en autosportfederatie FIA na gesprekken met bezorgde coureurs en teambazen.

De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen begon als vergelding zaterdagochtend met luchtaanvallen op de Jemenitische havenstad Hodeidah, die in handen is van Houthi-rebellen.

De Houthi's voerden de afgelopen weken meerdere aanvallen met raketten en drones uit op olie-installaties in Saoedie-Arabië. Ze strijden met hulp van Iran al jarenlang tegen de Jemenitische regering, die gesteund wordt door onder meer Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.