Er zijn veel meer Nederlandse studenten onwel geraakt in het Franse Risoul dan aanvankelijk gedacht. Donderdag meldden Utrechtse studentenverenigingen dat zij hun wintersportvakantie hadden afgebroken na zeker negen verdachte onwelwordingen, nu blijkt dat ook dertien studenten uit Leiden, Nijmegen, Maastricht en Leeuwarden door een onbekende oorzaak ziek raakten.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs meerdere studentenverenigingen. Ook op discussieplatform NUjij meldden studenten - of familie van - ongeregeldheden in Risoul en andere Franse skilocaties.

In totaal zijn er zeker 22 onwelwordingen aan het licht gekomen. Een student ligt nog in het ziekenhuis, schrijft de NOS. De studenten vermoeden dat zij zijn gedrogeerd in de bar La Grotte du Yeti. Zo zou er GHB in drankjes zijn beland. De studenten zeggen ook dat hun meldingen van intimiderend gedrag "niet serieus zijn genomen".

De bar zegt onschuldig te zijn en verspreidt flyers om gasten bewust te maken van de recente vergiftigingen. Ook benadrukt de bar dat de politie nog geen enkel geval van GHB-vergiftiging kan bevestigen. Uit de resultaten van het bloedonderzoek moet in de komende dagen meer informatie komen over de oorzaak van de ziekteverschijnselen.