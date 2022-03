Bij een oliecentrale in de Saoedische Grand Prix-stad Djedda zou vrijdagmiddag een explosie hebben plaatsgevonden, meldt persbureau Reuters. Vanaf het circuit in Djedda, waar dit weekend de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt verreden, zijn in de verte dikke zwarte wolken zichtbaar.

De locatie van de brand is op ongeveer 10 kilometer van het Djedda Corniche Circuit, waar dit weekend de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt verreden. De Formule 1 laat weten nog op officiële informatie te wachten.

Reuters meldt dat het om een aanslag op een opbergfaciliteit van staatsoliebedrijf Aramco gaat. Het persbureau schrijft verder op basis van Saoedische media dat het een reeks aanvallen met drones en raketten betrof. Volgens AP heeft Aramco de aanslag nog niet bevestigd.

Persbureau AP meldt dat er zorgen waren over de Grand Prix van Saoedi-Arabië omdat het land de afgelopen dagen al vaker werd getroffen door aanslagen van rebellen.

Houthi-rebellen eisen aanslag op

De aanslag is opgeëist door Iran-gezinde Houthi-rebellen, die voornamelijk actief zijn in buurland Jemen. Deze groep zou de afgelopen dagen meerdere aanslagen op water- en elektriciteitscentrales in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben gepleegd.

Vlak na de aanslag maakte Houthi-woordvoerder Yahya Sarea via Twitter bekend dat hij details zou aankondigen over een "uitgebreide militaire operatie" diep in Saoedi-Arabië, maakt Reuters bekend.

De Houthi-rebellen zijn afkomstig uit buurland Jemen, waar de groepen al jaren rebelleren en onder meer vechten met een Saoedische coalitie. Als onderdeel van dit conflict plegen de rebellen ook aanslagen in Saoedi-Arabië, zoals de afgelopen dagen gebeurde.