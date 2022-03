Bij een oliedepot in Djedda heeft vrijdagmiddag een explosie plaatsgevonden, bevestigt Saoedi-Arabië volgens Reuters. Vanaf het circuit in Djedda, waar dit weekend de Grand Prix van Saoedi-Arabië in de Formule 1 wordt verreden, zijn in de verte dikke, zwarte wolken zichtbaar.

Het depot ligt op ongeveer 10 kilometer van het Jeddah Corniche Circuit. De Formule 1 riep teams en coureurs bij elkaar voor overleg, maar inmiddels is de tweede vrije training die voor vrijdagavond gepland stond gestart. Autosportfederatie FIA achtte het veilig genoeg om het programma te hervatten.

Persbureau Reuters meldt dat het om een aanslag met rakketten op een opbergfaciliteit van staatsoliebedrijf Aramco gaat. De Saoedische staatstelevisie spreekt van een "gewelddadige operatie" die het oliedepot Jiddah heeft geraakt. Eerder eisten de Irangezinde Houthi-rebellen de aanslag op. Volgens een woordvoerder van de rebellen zijn er nog meer doelen geraakt.

Volgens de Saoedische coalitie die tegen de rebellen vecht zijn er geen gewonden gevallen. De coalitie meldt ook dat de brand inmiddels onder controle is.

Houthi-rebellen eisen aanslag op

De aanslag werd eerder opgeëist door Houthi-rebellen, die voornamelijk actief zijn in buurland Jemen. Deze groep zou de afgelopen dagen meerdere aanslagen op water- en elektriciteitscentrales in het zuiden van Saoedi-Arabië hebben gepleegd.

Ook het oliedepot in Djedda was al twee keer eerder een doel van de Houthi-rebellen. Zondag nog werd de locatie bestookt met raketten, maar die aanval werd afgeslagen. De andere aanval was in november 2020.

Vanwege deze dreigingen waren er volgens persbureau AP eerder al zorgen over de Grand Prix in Saoedi-Arabië.

Houthi's beweren meerdere aanslagen te hebben gepleegd

Vlak na de aanslag kondigde Houthi-woordvoerder Yahya Sarea verdere details aan over een "uitgebreide militaire operatie" diep in Saoedi-Arabië. Naast de raketaanval op het depot in Djedda zouden de Houthi's ook droneaanvallen op raffinaderijen in de oostelijke stad Ras Tanura en de westelijke stad Rabigh hebben uitgevoerd. Sarea claimt ook dat de rebellen "vitale faciliteiten" in de hoofdstad Riyad hebben getroffen. Die claims kunnen nog niet worden bevestigd.

De Houthi-rebellen zijn afkomstig uit buurland Jemen, waar de groepen al jaren rebelleren en onder meer vechten tegen een coalitie van het Saoedische leger. Als onderdeel van dit conflict plegen de rebellen ook aanslagen in Saoedi-Arabië, zoals de afgelopen dagen gebeurde.