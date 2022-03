De rebellen in Tigray, in het noorden van Ethiopië, zijn vrijdag akkoord gegaan met een wapenstilstand die de Ethiopische regering donderdag afgekondigde. Nu wordt het mogelijk om noodhulp toe te laten in de afvallige regio. Het staakt-het-vuren is een belangrijke wending in het conflict dat al ruim zestien maanden duurt.

In een verklaring aan het Franse persbureau AFP laten de rebellen vrijdag weten "de vijandelijkheden met onmiddellijke ingang te staken".

De regering kwam met het voorstel voor een "humanitaire wapenstilstand" zonder einddatum in de hoop dat er meer voedselhulp naar Tigray kan worden gestuurd. In de regio lijden bijna alle 5,5 miljoen inwoners honger door het conflict tussen de regering en de rebellen uit Tigray (TPLF).

"Om het succes van de wapenstilstand te vergroten, roepen we de rebellen in Tigray op om af te zien van agressie en zich terug te trekken uit de gebieden in nabijgelegen regio's die ze controleren", stelde de regering donderdag.

Sinds november 2020 is een bloedig conflict aan de gang in Ethiopië. Premier Abiy Ahmed zond toen troepen naar Tigray in een poging de macht te breken van het TPLF, dat zich weinig aantrok van de centrale regering. Van 1991 tot 2018 regeerde de beweging nog het hele land, maar sinds de verkiezingen van 2018 is premier Ahmed aan de macht.