De zestienjarige Mack Rutherford is woensdag in het Bulgaarse Radomir begonnen aan een solovlucht rond de wereld. Hij hoopt nog sneller te vliegen dan zijn zus Zara, die sinds januari de jongste vrouw ter wereld is die deze prestatie leverde, schrijft persbureau AFP.

Zara Rutherford arriveerde in januari in Brussel nadat zij in vijf maanden 52.000 kilometer over tientallen landen op vijf continenten had overbrugd. Mack Rutherford hoopt de reis in twee tot drie maanden te voltooien zodat hij op tijd terug is om zich voor te bereiden op zijn schoolexamens.

Het huidige record staat op naam van de achttienjarige Brit Travis Ludlow, die de aarde vorig jaar in iets meer dan zes weken rondvloog. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne heeft Rutherford zijn route aangepast. Hij vliegt niet over Rusland en Centraal-Azië, maar gaat door Pakistan, India, China, Zuid-Korea en Japan rechtstreeks naar de VS.

Zara en Mack Rutherford komen uit een Brits-Belgische familie van vier generaties vliegeniers. Voordat ze haar broertje uitzwaaide, gaf Zara hem wat tips. Zo raadde ze hem aan om terug te keren en te landen als hij door bewolkt weer niet meer ziet waar hij is.

De tiener kijkt er vooral naar uit om in zijn vliegtuigje van het type Shark ultralight over de Sahara en kleine paradijselijke eilanden te vliegen. "Ik hoop zoveel mogelijk mensen te inspireren. Als maar één persoon zijn droom waarmaakt, is het de moeite waard", zei hij.