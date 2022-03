Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten Madeleine Albright is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat laat haar familie weten op Twitter.

Albright was tussen 1997 en 2001 de minister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Bill Clinton. Ze was de eerste vrouw met die functie in de Amerikaanse geschiedenis. Voordat ze minister werd, werkte ze als de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Naast Engels, sprak ze ook goed Frans, Tsjechisch, Russisch, Duits en Pools.

In een poging om het nucleaire programma van Noord-Korea te beëindigen, reisde Albright in 2000 naar Pyongyang om toenmalig leider Kim Jong-il te ontmoeten. Ze werd daarmee de hooggeplaatste Amerikaanse diplomaat die het zeer afgesloten land bezocht.

Na haar tijd als minister zette ze zich in om kansen te creëren voor jonge vrouwen. Eén van haar gevleugde uitspraken was: "Er is een speciale plaats in de hel voor vrouwen die elkaar niet helpen."

Albright werd geboren in het toenmalige communistische land Tsjechoslowakije en vluchtte voor de nazi's als tiener naar de Verenigde Staten. Een paar jaar later krijgt ze het Amerikaanse staatsburgerschap.

Albright maakte carrière als diplomaat. In die rol viel ze op met gedurfde uitspraken over de genocides in Rwanda en Bosnië en Herzegovina, waar de VS moeite had om een standpunt te bepalen.

In 1993 werd Albright namens de VS ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ook in die rol bleef ze zich inzetten voor stevige maatregelen om het conflict tussen de Serviërs en Bosnië en Herzegovinars op te lossen. Hierdoor belandden uiteindelijk de Servische president Slobodan Milosevic en andere Bosnisch-Servische leiders in de gevangenis.

In 2003 publiceerde Albright haar memoires Madam Secretary. Daarnaast werkte ze als professor aan de Georgetown Universiteit.

De Democraat overleed in het bijzijn van haar familie en vrienden.