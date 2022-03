Chinese reddingswerkers hebben woensdag een van de twee zwarte dozen van het maandag in China neergestorte vliegtuig gevonden, meldt een woordvoerder van de Chinese luchtvaartautoriteit.

Aan boord van vliegtuigen zijn altijd twee zwarte dozen: een flight data recorder (die in werkelijkheid oranje is), waarop de technische gegevens van de vlucht staan, en de cockpitrecorder, waarop geluidsopnamen van de cockpit worden opgeslagen.

Doordat de zwarte doos zwaar beschadigd is, is niet duidelijk welke van de twee woensdag in China is gevonden, meldt persbureau AP. Desalniettemin bieden de gegevens op de gevonden zwarte doos mogelijk inzicht in hoe de crash veroorzaakt is.

Mao Yanfeng, hoofd van het team dat onderzoek doet naar de vliegramp, zegt dat momenteel alles op alles wordt gezet om de andere zwarte doos ook te vinden.

Reddingswerk tijdelijk gestaakt vanwege slechte weer

Vlucht MU5735 was maandag onderweg van de zuidwestelijke stad Kunming, de hoofdstad van de provincie Yunnan, naar Guangzhou in de aan Hongkong grenzende provincie Guangdong, toen het toestel plotseling een duik maakte en neerstortte. Het zeven jaar oude toestel stortte neer in de bergen bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi.

De 123 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord van het vliegtuig overleefden de crash niet. Desondanks wordt nog gezocht. Het reddingswerk op de plek van de crash moest woensdag worden stopgezet vanwege het slechte weer.

Boeing liet eerder weten technische experts naar China te sturen om te helpen bij het onderzoek naar de toedracht van de crash. China Eastern Airlines houdt zijn toestellen van het betreffende type aan de grond. De Chinese toezichthouder voor de luchtvaart heeft een breed onderzoek ingesteld naar mogelijke veiligheidsproblemen.