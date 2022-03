Een tornado raasde dinsdagavond door delen van New Orleans en zijn voorsteden, vernielde hoogspanningskabels en verspreidde puin in het deel van de stad dat zeventien jaar geleden zwaar werd beschadigd door de orkaan Katrina.

Zeker één persoon liet het leven en meerdere personen raakten gewond, meldde de politie op een persconferentie.

Andere tornado's die door hetzelfde stormsysteem werden veroorzaakt, troffen delen van de staten Texas en Oklahoma, waarbij één persoon omkwam, meerdere mensen gewond raakten en grote schade werd veroorzaakt.

Een video die door een lokaal televisiestation werd uitgezonden, toonde een grote zwarte trechter die in de verduisterde hemel tussen de gebouwen in het oostelijke deel van New Orleans opdoemde.

De tornado leek te beginnen in een buitenwijk van New Orleans en vervolgens oostwaarts over de Mississippi te trekken naar twee wijken die destijds zwaar werden getroffen door Katrina. Daarna verplaatste de tornado zich naar het noordoosten.