De Russische oppositieleider Alexei Navalny is dinsdag veroordeeld tot 9 jaar cel wegens verduistering van geld uit eigen organisaties. Hij heeft volgens de rechtbank miljoenen euro's van donateurs achterover gedrukt.

De aanklagers hadden dertien jaar cel tegen hem geëist.

Ook is Navalny dinsdag schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank in een andere zaak. Navalny zegt onschuldig te zijn en spreekt van een politiek proces.

Rusland treedt steeds harder op tegen de oppositie. Zo worden steeds meer namen toegevoegd aan de terroristen- en extremistenlijst, waar ook Navalny op staat. Door de veroordeling heeft de Russische president Vladimir Poetin de komende jaren geen weerstand meer van zijn grootste politieke tegenstander.

Navalny zit al vast

De 45-jarige oppositieleider zit al meer dan een jaar vast wegens omstreden aanklachten van bijna tien jaar terug en wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd. Het nieuwe proces is gehouden in de strafkolonie ten oosten van Moskou waar hij nu een straf van 2,5 jaar moet uitzitten.

Die straf kreeg hij een jaar geleden opgelegd wegens het schenden van de voorwaarden van een eerdere veroordeling. Door zijn verblijf in Duitsland kon Navalny niet aan de voorwaarden voldoen. Hij lag in dat land in het ziekenhuis na een vergiftiging waar hij het Kremlin de schuld van geeft.

Navalny werd in 2014 ook al schuldig bevonden aan verduistering.