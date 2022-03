Paolo F., de bestuurder van de auto die zondag zes carnavalsvierders doodreed in België, erkent dat hij veel te hard reed. Volgens zijn advocaat was hij op het moment van de aanrijding in gesprek met de passagier naast hem.

De zwarte BMW waarin F. en zijn neef zaten, reed op het moment van de aanrijding 90 kilometer per uur, maakte het Belgische Openbaar Ministerie (OM) op een persconferentie bekend. In de betreffende straat geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Beide verdachten, twee neven van in de dertig, waren bovendien onder invloed van alcohol. F. had minder gedronken dan zijn neef, maar had te veel alcohol in zijn bloed om te mogen rijden.

De onderzoeksrechter bepaalde maandag dat F. voorlopig nog moet blijven vastzitten. Hij wordt verdacht van een vergrijp dat vergelijkbaar is met dood door schuld, waarvoor hij een celstraf van vijf jaar kan krijgen.

De neef van F. is inmiddels vrijgelaten. Hij lag te slapen en herinnert zich niets van voor de fatale klap, zegt zijn advocaat tegen het Belgische RTL. Omdat de twee zijn doorgereden en ook de bijrijder zich niet bekommerde om de slachtoffers, kan hij eveneens een gevangenisstraf krijgen.

Voor de dodelijke aanrijding waren de twee dertigers aan het stappen geweest. Ze reden op zondagochtend in op carnavalsvierders in het Waalse dorp Strépy-Bracquegnies. Daarbij kwamen zeker zes mensen om het leven en raakten 37 mensen gewond.