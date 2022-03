De Russische oppositieleider Alexei Navalny is dinsdag door een rechtbank schuldig bevonden aan verduistering van geld uit eigen organisaties. Hij heeft volgens de rechtbank miljoenen euro's van donateurs achterover gedrukt.

De uitspraak in de zaak volgt nog, maar hem hangt een celstraf van dertien jaar boven het hoofd. Navalny zegt onschuldig te zijn en sprak van een politiek proces.

Op dit moment zit Navalny een straf van 2,5 jaar uit in een strafkamp ten oosten van Moskou, waar ook het proces gehouden wordt. Die straf kreeg hij een jaar geleden opgelegd wegens het schenden van de voorwaarden van een eerdere veroordeling. Hij werd in 2014 ook al schuldig bevonden aan verduistering.

Navalny zou miljoenen euro's aan donaties voor zijn anticorruptiestichting hebben verduisterd. De stichting, die corruptie onder de Russische elite aan het licht bracht, werd vorig jaar ontbonden, vlak voordat die door de Russische autoriteiten als extremistisch werd aangemerkt en dus werd verboden.

Naast de celstraf willen de Russische aanklagers dat hij een boete van 1,2 miljoen roebel (9.700 euro) betaalt. Ook eisen ze een proeftijd van twee jaar voor na de celstraf. Volgens staatspersbureau RIA Novosti is de rechtbank ook gevraagd Navalny over te plaatsen naar een maximaal beveiligde gevangenis.

Door zijn verblijf in Duitsland kon Navalny niet aan de voorwaarden voldoen. Hij lag in dat land in het ziekenhuis na een vergiftiging waar hij het Kremlin de schuld van geeft.