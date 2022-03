De Corsicaanse separatist Yvan Colonna is maandagavond overleden aan de gevolgen van een aanslag door een medegevangene, meldt BBC News. Sinds die aanval op 2 maart lag Colonna in coma in een ziekenhuis in het Franse Marseille.

De 61-jarige Colonna werd in 2003 veroordeeld voor de moord op de gouverneur van Corsica in 1998. Hij werd na een klopjacht van vijf jaar gevonden als herder in de bergen, waar hij zich had teruggetrokken.

Colonna werd op 2 maart door een Kameroense jihadist, die vastzit vanwege terroristische misdrijven, in elkaar geslagen omdat hij de islamitische profeet Mohammed belachelijk zou hebben gemaakt. Colonna raakte in een coma en werd overgebracht naar een ziekenhuis om behandeld te worden. Daar overleed hij maandagavond.

De aanslag op de separatist ontketende hevige protesten op Corsica. Het eiland geniet sinds 1991 een speciale status binnen de Franse Republiek, waardoor het meer autonomie heeft dan andere regio's in Frankrijk.

Colonna pleitte echter voor volledige onafhankelijkheid en wordt door veel Corsicaanse nationalisten als held beschouwd. De demonstranten beschuldigden de Franse autoriteiten ervan dat ze Colonna - ondanks zijn verzoek - niet hebben overgebracht naar een gevangenis op Corsica.

Duizenden demonstranten verzamelden zich vorige week om te protesteren tegen de Franse autoriteiten. Ze gooiden molotovcocktails naar de politie en staken onder meer een overheidsgebouw in brand. Zeker 67 mensen raakten bij de demonstraties gewond, onder wie 44 politieagenten.