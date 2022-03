Reddingswerkers in China hebben dinsdag tijdens een zoektocht op dichtbeboste berghellingen nog geen overlevenden gevonden na de crash van een vliegtuig van China Eastern Airlines (600115.SS) maandag in zuidelijk Guangxi. Er waren 132 passagiers aan boord.

Delen van de Boeing 737-800 lagen verspreid over het bergachtige gebied na China's eerste crash met een commerciële jetliner sinds 2010. De reddingswerkers zagen ook verbrande resten van identiteitskaarten, handtassen en portefeuilles, aldus Chinese staatsmedia.

Vlucht MU5735 was onderweg van de zuidwestelijke stad Kunming, hoofdstad van de provincie Yunnan, naar Guangzhou in de provincie Guangdong, grenzend aan Hongkong, toen het toestel plotseling een duik maakte en neerstortte.

Chinese media toonden korte videobeelden die waren gemaakt door de dashcam van een voertuig. Er is een vliegtuig te zien dat achter bomen naar de grond duikt in een hoek van ongeveer 35 graden. Reuters kon de beelden niet onmiddellijk verifiëren.

'Het vliegtuig viel verticaal in de bergen en veroorzaakte brand'

"Het vliegtuig viel verticaal uit de lucht", zegt een inwoner tegen de door de staat uitgegeven Peking Youth Daily. "Hoewel ik ver weg was, kon ik toch zien dat het een vliegtuig was. Het toestel stootte geen rook uit tijdens de val. Het viel in de bergen en veroorzaakte een brand."

De website van China Eastern Airlines werd na de tragedie op zwart gezet terwijl het bedrijf zijn verdriet tot uitdrukking bracht. De staatsmedia spreken van een "grimmige" situatie en sluiten niet uit dat alle inzittenden zijn omgekomen.

Een team van de Chinese luchtvaartregulator ging naar de rampplek, samen met reddingsdiensten en paramilitaire troepen. Vicepremier Liu He vertrok maandagavond na een spoedvergadering van de regering naar de stad Wuzhou in Guangxi om toezicht te houden op de reddingspogingen en het onderzoek naar de crash.

Slecht een smal paadje biedt toegang tot het gebied

Het Chinese kabinet zei dat het ambtenaren zou aanstellen om het ongeval met voorrang te onderzoeken, de oorzaak zo snel mogelijk vast te stellen en de controles op potentiële veiligheidsrisico's in de burgerluchtvaart te intensiveren.

Volgens staatsmedia die het moeilijke terrein beschrijven, is de plaats van het ongeval aan drie kanten omringd door bergen en biedt slechts één smal paadje toegang tot het gebied.

De Amerikaanse luchtvaartanalist Robert Mann zei dat de onderzoekers de vlucht-datarecorders nodig hebben om na te gaan wat de oorzaak kan zijn geweest van de abrupte daling die zou zijn gebleken uit de ADS-B-gegevens (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast). ADS-B is een technologie waarmee vliegtuigen kunnen worden gevolgd.

De luchtvaartmaatschappij heeft maandag haar vloot van 737-800 vliegtuigen aan de grond gehouden, meldden de staatsmedia. Het gaat om 109 toestellen van dit type, volgens FlightRadar24.

'Het is van cruciaal belang om de oorzaak van de crash te achterhalen'

De crash komt op een moment dat Boeing zich probeert te herstellen van verschillende overlappende crisissen, waaronder de coronaviruspandemie en crashes met toestellen van het type 737 MAX.

"Gezien de problemen van Boeing met de 737 MAX, is er een kans dat consumenten niet met een 737 willen vliegen totdat is vastgesteld dat de oorzaak van de crash van China Eastern geen ontwerp- of fabricageprobleem is", zei Cai von Rumohr, een analist bij investeringsbank Cowen Inc, in een nota.

"Het is dus van cruciaal belang om de oorzaak van de crash te achterhalen. Omdat het vliegtuig neerstortte in een bebost gebied in plaats van boven de oceaan, zou het gemakkelijker moeten zijn om de voicerecorder te vinden, die belangrijke gegevens zou moeten verschaffen over wat er fout ging", zei Von Rumohr.

De aandelen van China Eastern daalden dinsdag meer dan 5 procent in waarde, terwijl de aandelen die in Hongkong verhandeld worden 4 procent daalden in de vroege ochtendhandel.