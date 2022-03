Twee vrouwen zijn maandagmiddag overleden nadat een 18-jarige student hen met een mes had neergestoken op een middelbare school in de Zweedse stad Malmö, meldt persbureau AFP. De verdachte is gearresteerd, zegt de politie.

De twee vijftigplussers werkten voor de school in het centrum van Malmö. Volgens lokale media heeft de verdachte zelf het alarmnummer gebeld. Hij zou hebben gezegd waar hij was, dat hij zijn wapen had neergelegd en dat hij twee mensen had gedood.

De man was volgens Zweedse media gewapend met een mes en een bijl. Kort na de aankomst van de politie is hij zonder problemen gearresteerd, aldus de politie. Over zijn motief is niets bekend. Op het moment van de aanval waren er zo'n vijftig mensen in het schoolgebouw aanwezig.