De automobilist die zondagochtend 6 carnavalsvierders doodreed in België had te veel gedronken en reed veel te hard, bevestigt een officier van justitie aan de Belgische omroep RTBF. Paolo F. reed met volle vaart in op carnavalsvierders in Strépy-Bracquegnies. Behalve 6 doden vielen er 37 gewonden.

De chauffeur en zijn neef waren gaan stappen in een naburig dorp en hadden beiden te veel alcohol in hun bloed. Volgens Belgische media had de chauffeur drie à vier glazen gedronken en zijn bijrijder een stuk meer. Er wordt nog onderzocht of de twee ook verdovende middelen hadden gebruikt.

F. raakte in 2017 om nog onduidelijke redenen zijn rijbewijs kwijt, maar kreeg dat terug na nieuwe rijexamens. Op sociale media geeft de man blijk van een voorliefde voor snelheid, schrijft het Belgische persbureau Belga. Ook het Openbaar Ministerie wijst daarop.

De twee verdachten zijn maandag voorgeleid en horen dinsdag of ze blijven vastzitten. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of zij worden verdacht van dood door schuld, doodslag of een ander misdrijf.

De exacte toedracht van het drama is nog onduidelijk. Toen hij de feestgangers naderde, deed de chauffeur volgens ooggetuigen geen enkele poging om te remmen. Na de botsing reed hij ook nog een eind door, voordat hij de auto met een verbrijzelde voorruit aan de kant zette.

De auto wordt nauwkeurig onderzocht, zegt het OM. Zo gaat justitie na of de redelijk nieuwe BMW een systeem bezat dat aanrijdingen moet voorkomen en of dat mogelijk was uitgeschakeld. De politie ziet geen reden om aan een terroristische daad te denken en de burgemeester van het Zuid-Belgische dorp vreest dat het dodental verder zal oplopen.