De Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern bevestigt dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij de vliegtuigcrash van één van hun Boeing 737-800's in het zuiden van China eerder op maandag. Een exact dodental is niet bekendgemaakt, maar het lijkt het erop dat geen van de 123 passagiers en negen bemanningsleden de crash heeft overleefd.

De Chinese luchtvaartmaatschappij betreurt het verlies van de passagiers en bemanningsleden en heeft haar condoleances overgebracht aan de nabestaanden. Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor de familie van de inzittenden.

Een Boeing 737-800 van de maatschappij was maandag van Kunming onderweg naar Guangzhou toen het toestel op kruishoogte plotseling een abrupte duikvlucht inzette en neerstortte op het platteland bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. In de laatste seconden had het toestel een daalsnelheid van ruim negen kilometer per minuut, blijkt uit data van FlightRadar24 .

Op webcambeelden die door Chinese media worden gedeeld is een vliegtuig te zien dat vrijwel verticaal in de bossen bij Wuzhou terechtkomt. Het zou gaan om het bewuste Boeing-toestel, maar de beelden konden nog niet worden geverifieerd.

36 Chinees passagiersvliegtuig stort met neus omlaag neer

Onduidelijk waarom toestel is neergestort

De gecrashte Boeing 737-800 werd in juni 2015 in gebruik genomen door China Eastern, een maatschappij met een goede veiligheidsreputatie. Het is nog onduidelijk waardoor het toestel in de problemen kwam. Data uit de zogenoemde black boxes moeten daarop het antwoord geven. Die bevatten alle vluchtgegevens en nemen ook de gesprekken in de cockpit op. De dozen (die eigenlijk oranje zijn) zijn voor zover bekend nog niet gevonden.

Crashes tijdens de kruisvlucht zijn erg zeldzaam, omdat tijdens dit deel vaak de autopiloot is geactiveerd. Volgens Boeing gebeuren de meeste crashes in de fases van het opstijgen en landen. "Het is daarom moeilijk te zeggen waardoor de crash is veroorzaakt", zegt een Chinese luchtvaartexpert tegen persbureau Reuters.

De 737-800 is de voorloper van de 737-MAX. Al drie jaar wordt niet meer met dat toestel in China gevlogen na dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië. Volgens Chinese staatsmedia laat China Eastern uit voorzorg voorlopig al haar Boeing 737-800-toestellen aan de grond staan. Volgens FlightRadar24 heeft de maatschappij 109 vliegtuigen van dit type.