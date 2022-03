Een passagiersvliegtuig is maandag neergestort in het zuiden van China, melden staatsmedia. Er is geen informatie bekend over de toestand van de 132 inzittenden.

Het toestel stortte volgens staatszender CCTV neer op het platteland bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. Als gevolg daarvan zou in de bergen brand zijn ontstaan.

Reddingswerkers zijn onderweg naar de plek waar het toestel is neergestort. Op nog onbevestigde beelden zijn onder meer grote rookpluimen en een grote brand te zien.

De Boeing 737 van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou. Er zouden 123 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord zijn.