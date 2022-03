Een passagiersvliegtuig is maandag neergestort in het zuiden van China. Er is geen informatie bekend over de toestand van de 132 inzittenden, maar de kans op overlevenden lijkt minimaal.

Het toestel stortte volgens staatszender CCTV neer op het platteland bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. Op FlightRadar24 is te zien dat het vliegtuig, dat in juni 2015 in gebruik werd genomen, bij Wuzhou een duikvlucht maakte. Bij die stad verloren de luchtvaartautoriteiten het contact met het toestel.

Over de toedracht van de crash is nog niets bekend. Reddingswerkers zijn inmiddels aangekomen op de plek waar het toestel is neergestort. Die is moeilijk te bereiken, omdat het middenin een bos is. Brandweerauto's kunnen door de dichte begroeiing de locatie niet bereiken, waardoor brandweerlieden te voet verder moeten.

Op beelden zijn onder meer grote rookpluimen en een forse brand te zien. Volgens een reddingswerker, die wordt geciteerd door lokale media, is het toestel volledig vernietigd. De bomen in de omgeving die in brand stonden zijn inmiddels geblust, rond het toestel wordt nog nageblust.

De Boeing 737 van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou. De luchtvaartautoriteiten zeggen dat aan boord 123 passagiers en negen bemanningsleden zaten. Dat is een persoon minder dan CCTV eerder meldde.