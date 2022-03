De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft het gewelddadige optreden van het leger van Myanmar tegen de Rohingya's, een islamitische minderheid in het land, formeel bestempeld als genocide en misdaad tegen de menselijkheid. Amerikaanse functionarissen hebben dat bevestigd tegen Reuters.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zal het besluit maandag bekendmaken in het Holocaust Memorial Museum in Washington. Daar is momenteel een tentoonstelling te zien over de omstandigheden waarin de Rohingya's moeten leven.

Veertien maanden geleden, bij zijn aantreden, beloofde Blinken te zorgen voor een nieuw onderzoek naar het leed dat deze bevolkingsgroep in Myanmar is aangedaan.

De nationale strijdkrachten in Myanmar begonnen in 2017 een militaire operatie waardoor zeker 730.000 Rohingya's van huis en haard werden verdreven. De meesten vluchtten naar buurland Bangladesh, waar de grote meerderheid van de bevolking moslim is.

Daar deden de Rohingya's hun verhaal over de talloze gevallen van moord, verkrachting en brandstichting. Daarvoor zijn meer dan voldoende bewijzen verzameld. In 2021 greep het leger de macht in Myanmar.

VN noemt het geweld ook genocide

De Verenigde Staten zijn niet de eerste die het geweld in Myanmar veroordelen. De Verenigde Naties stelden in 2018 al dat er sprake was van genocide in het land. De organisatie noemde het geweld "een schoolvoorbeeld van etnische zuivering".

In 2020 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat Myanmar te weinig doet om Rohingya's te beschermen tegen het gevaar in het land. Het gerechtshof eiste dat Myanmar in toekomstige rapporten zou aantonen hoe het de Rohingya-bevolking beschermt tegen geweld.