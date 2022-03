De man die bekendstaat als de ex-manager van Hotel Rwanda verschijnt maandag opnieuw voor de Rwandese rechtbank in een hoger beroep. Vorig jaar werd de nu 67-jarige Paul Rusesabagina veroordeeld tot 25 jaar cel wegens deelname aan terroristische activiteiten, waar de aanklagers liever een levenslange celstraf zien. Dit is wat we tot nu toe weten over het omstreden proces.

De ex-hotelmanager heeft internationaal een heldenstatus voor zijn optreden tijdens de Rwandese genocide van 1994. Rusesabagina en zijn vrouw beschermden honderden mensen in het Hôtel des Mille Collines in de Rwandese hoofdstad Kigali, terwijl milities systematisch leden van de Tusi's en Hutu's vermoordden.

De reddingsactie werd tien jaar later verfilmd tot drama Hotel Rwanda. Die film werd genomineerd voor drie Oscars; voor beste script, beste bijrol voor Sophie Okonedo als Tatiana Rusesabagina en voor beste hoofdrol voor Don Cheadle, die Paul speelt.

Rusesabagina werd in september 2021 al veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar omdat hij - volgens de rechtbank - een rebellengroep zou hebben gesteund die dodelijke aanvallen heeft uitgevoerd. Hij werd schuldig bevonden aan deelname aan terroristische activiteiten.

Dat zit zo: Rusesabagina is betrokken geweest bij de oprichting van de Rwandese beweging voor democratische verandering (MRCD). De beweging wordt vooral vanuit het buitenland aangestuurd. Uit de MRCD zijn ook enkele gewapende groeperingen ontstaan.

Een daarvan, de beweging waar het proces tegen Rusesabagina om gaat, is de Front de Libération Nationale (FLN). Deze groepering wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere dodelijke aanvallen aan de grens met Burundi.

Rusesabagina moest de cel in omdat hij de FLN steunde. Hij gaf eerder toe een bedrag van 20.000 euro te hebben gedoneerd aan de FLN. "Als er slechte daden tegen de bevolking zijn begaan, dan spijt mij dat en vraag ik om vergiffenis van de nabestaanden", zei hij toen. Hij ontkent tot nu toe altijd geweld te hebben gebruikt of gesteund.

Rusesabagina werd in 2005 door toenmalig president George W. Bush geëerd met de Presidential Medal of Freedom. Foto: EPA

De aanklagers willen echter dat Rusesabagina een levenslange straf opgelegd krijgt. De oud-hotelmanager moet volgens de aanklagers niet alleen worden aangeklaagd voor het deelnemen aan een terroristische organisatie, maar ook voor het financieren van terrorisme en het opzetten van een gewapende groepering. Ook vinden ze de straf die Rusesabagina kreeg te laag voor de misdaden waar hij voor werd veroordeeld.

Critici zeggen dan ook dat het proces niet zuiver is, en dat Rusesabagina is veroordeeld vanwege zijn kritische houding tegenover de president. Rusesabagina heeft zich de laatste jaren namelijk ontwikkeld tot een prominent criticus van de huidige president van Rwanda, Paul Kagame. Hij noemde hem onder meer een dictator.

Eerder riep de VS eerder op tot een eerlijk proces en het Europees Parlement vroeg om zijn vrijlating. De Belgische minister Sophie Wilmès (Buitenlandse Zaken) zei vlak na de uitspraak in september dat "de heer Rusesabagina geen eerlijk en billijk proces heeft gekregen, in het bijzonder wat de rechten van de verdediging betreft".

De zittingen in het hoger beroep waren op 21 februari al afgerond. Maandag hoort Rusesabagina of het bij de 25 jaar durende celstraf blijft, of dat hij langer moet zitten. Naast Rusesabagina staan maandag nog twaalf anderen terecht voor soortgelijke zaken.