De inzittenden van het voertuig dat zondagochtend inreed op Belgische carnavalsvierders in Strépy-Bracquegnies zijn twee dertigers. Zij worden verdacht van moord, schrijven Belgische media na een persconferentie van het crisisteam. Het dodental is opgelopen tot zes, maar het aantal (zwaar)gewonden is naar beneden bijgesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor een terreurdaad.

Eerder op de ochtend meldden Belgische en Franse media op basis van burgemeester Jacques Gobert dat de dertigers, geboren in 1988 en 1990, op de vlucht waren voor de politie. Het korps ontkent dat echter en ook Gobert stelde in de loop van de ochtend zijn uitspraken bij.

De verdachten zouden afkomstig zijn uit La Louvière, waarvan Strépy-Bracquegnies een deelgemeente is. Zij waren geen bekenden van de politie.

Burgemeester Gobert spreekt van een "catastrofe". Het voertuig zou met hoge snelheid zijn ingereden op de carnavalsvierders, die zich in de vroege ochtend aan het verzamelen waren voor een latere carnavalsstoet. Volgens de burgemeester probeerde het tweetal na de aanrijding door te rijden, maar konden zij snel onderschept worden.

Volgens de laatste informatie zijn er zeker 37 gewonden gevallen, van wie tien er levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. Zij liepen onder meer ernstige schedelbasisfracturen op. Eerder werd nog gesproken van zeventig gewonden, van wie er twintig in kritieke toestand verkeerden. Het blijkt echter om zeventig aanwezigen te gaan.

Hulpdiensten rukten massaal uit nadat meldingen van het incident waren binnengekomen. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en zestien ambulances vanuit La Louvière en omliggende regio's kwamen snel ter plaatse.

Gobert wil carnaval afblazen vanwege de fatale aanrijding. Dat lijkt vooralsnog niet (helemaal) te gebeuren. Verschillende carnavalsverenigingen zouden vandaag op versoberde manier toch carnaval willen vieren, "bijna als een begrafenisstoet". Het is niet duidelijk of de festiviteiten in de komende dagen ook doorgaan.

De Belgische premier Alexander De Croo heeft zijn medeleven uitgesproken. Hij bezoekt vanmiddag de plaats van het ongeval, samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, minister-president van Wallonië Elio Di Rupo en de Belgische koning Filip.