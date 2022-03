In het Zuid-Belgische Strépy-Bracquegnies zijn zondagochtend zeker zes mensen om het leven gekomen nadat een automobilist op een groep wachtende carnavalsvierders was ingereden, melden Belgische media. Er vielen zeker 37 gewonden, van wie tien ernstig, schrijven Belgische media.

Aanvankelijk werden ruim zeventig gewonden gemeld, van wie twintig ernstig. Het crisisteam maakte op een persconferentie echter bekend dat het om zeventig aanwezigen gaat, van wie er 37 gewond raakten. Tien zouden er erg slecht aan toe zijn, met bijvoorbeeld schedelfracturen.

De Franstalige omroep RTBF meldde op basis van burgemeester Jacques Gobert dat in de auto die op de carnavalsvierders inreed twee mensen zaten die op de vlucht waren voor de politie. De politie ontkent dat echter en ook Gobert stelde in de loop van de ochtend zijn uitspraken bij.

De burgemeester van La Louvière, waarvan Strépy-Bracquegnies een deelgemeente is, spreekt van een "catastrofe". "Een wagen kwam op hoge snelheid aangereden en boorde zich in de menigte", aldus Gobert. "De bestuurder reed nog verder, maar we hebben hem kunnen onderscheppen."

De carnavalsvierders waren zich aan het verzamelen voor een carnavalsstoet later op de dag in het centrum van de plaats. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.

De Belgische premier Alexander De Croo heeft zijn medeleven uitgesproken. "Verschrikkelijk nieuws uit Strépy-Bracquegnies. Een gemeenschap die zich klaarmaakte om te feesten in het hart geraakt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Bijzondere dank ook aan alle hulpdiensten voor hun hulp en bijstand."