In het Zuid-Belgische Strépy-Bracquegnies zijn zondagochtend zeker vier mensen om het leven gekomen nadat een automobilist op een groep wachtende carnavalsvierders was ingereden, meldt burgemeester Jacques Gobert. Er vielen zeker 32 gewonden, van wie 12 ernstig. Onder de doden is ook een kind.

De Franstalige omroep RTBF meldt dat in de auto die op de carnavalsvierders inreed twee jongeren zaten die op de vlucht waren voor de politie. Zij zouden met hoge snelheid op de groep carnavalsvierders zijn ingereden. De twee probeerden nog door te rijden, maar zijn na de aanrijding opgepakt.

De carnavalsvierders waren zich aan het verzamelen voor een carnavalsstoet later op de dag in het centrum van de plaats.

Volgens Belgische media is een gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Burgemeester Gobert van La Louvière, waarvan Strépy-Bracquegnies een deelgemeente is, spreekt van een "catastrofe".

Dit bericht wordt aangevuld als meer informatie bekend is.