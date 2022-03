In Dumas, een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas, zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat heeft de lokale politie laten weten. Volgens het lokale KATV News zijn er twintig gewonden en is minstens één persoon overleden.

Rond 19.30 uur (lokale tijd) was de politie ter plekke bij het incident. Volgens CNN bevonden de slachtoffers zich in de buurt van een autoshow.

"Voorlopige informatie is dat maar liefst tien mensen gewond zijn geraakt door geweerschoten", liet een woordvoerder van de politie weten in een e-mail aan persbureau Reuters.

Volgens KATV News heeft de politiechef van Dumas, Keith Finch, inmiddels bevestigd dat er twintig mensen gewond zijn geraakt nadat er op hen geschoten werd, onder wie meerdere kinderen. Ten minste één persoon is overleden.

De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk meerdere schutters waren. Er is één persoon opgepakt.