De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is niet te spreken over de beslissing van het Hooggerechtshof om de berichtendienst Telegram in Brazilië te blokkeren.

De uitspraak is volgens hem "ontoelaatbaar" en brengt de "vrijheid" van Brazilianen in gevaar.

Rechter Alexandre de Moraes besloot tot de blokkade van Telegram omdat het bedrijf weigerde berichten te verwijderen die in zijn ogen desinformatie bevatten. "De rechter heeft niet opgetreden tegen de twee of drie mensen die volgens hem zouden moeten worden geblokkeerd, dus besloot hij 70 miljoen mensen te treffen. Wat op het spel staat, is onze vrijheid", aldus Bolsonaro.

Telegram is een van de belangrijkste kanalen die de rechtse politicus gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. Hij hoopt in oktober herkozen te worden als president.