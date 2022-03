Alle vier de inzittenden van het Amerikaans legervliegtuig dat vrijdag in het noorden van Noorwegen is neergestort, zijn overleden. Dat meldt de Noorse politie zaterdag, nadat hulpdiensten over land het toestel hadden bereikt.

Het V-22 Osprey-vliegtuig nam deel aan een militaire NAVO-oefening, Cold Response, toen het aan het begin van de avond als vermist werd opgegeven.

De V-22 stortte neer toen de weersomstandigheden in het Arctische gebied verslechterden. Reddingsdiensten kwamen het wrak later vanuit de lucht op het spoor. Er was toen geen teken van leven.

Door de slechte weersomstandigheden kon de plek niet via de lucht worden bereikt. De politie liet vrijdag direct weten dat het waarschijnlijk uren zou voordat hulpdiensten over land de locatie van het toestel zouden bereiken.